Погода в Дніпрі у четвер, 8 грудня: очікується і сніг, і дощ

Одягайтеся тепліше, друзі та беріть з собою парасольку!

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Сильний сніг, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться дощем та продовжиться до завершення дня. Вранці температура повітря -3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 8 грудня:

Якщо йтиме сніг, то літо буде дощовим.

Яскраві зірки — похолоднішають, тьмяні — потеплішають.

Півні рано заспівали — скоро буде відлига.

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