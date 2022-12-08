Погода в Дніпрі у четвер, 8 грудня: очікується і сніг, і дощ

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Сильний сніг, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться дощем та продовжиться до завершення дня. Вранці температура повітря -3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 8 грудня:
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