Погода в Дніпрі у четвер, 3 листопада: хмарно, ввечері очікується дощ
Погода в Дніпрі у четвер, 3 листопада: хмарно, ввечері очікується дощ
Сьогодні 06:15
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За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами.Увечері очікується сильний дощ. Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +8°. Швидкість вітру до 2 метрів за секунду.
Народні прикмети на 3 листопада:
Якщо снігу випало багато, то хліба виросте багато.
Якщо дим йде вгору, погода буде ясною та сонячною.
Якщо 3 листопада дме теплий вітер – розпочнеться затяжна відлига.
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