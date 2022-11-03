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Погода в Дніпрі у четвер, 3 листопада: хмарно, ввечері очікується дощ

Сьогодні 06:15
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Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі у четвер, 3 листопада: хмарно, ввечері очікується дощ

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Увечері очікується сильний дощ. Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +8°. Швидкість вітру до 2 метрів за секунду.

Народні прикмети на 3 листопада:

  • Якщо снігу випало багато, то хліба виросте багато.
  • Якщо дим йде вгору, погода буде ясною та сонячною.
  • Якщо 3 листопада дме теплий вітер – розпочнеться затяжна відлига.

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Новости Днепра про Погода в Дніпрі у четвер, 3 листопада: хмарно, ввечері очікується дощУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі у четвер, 3 листопада: хмарно, ввечері очікується дощРусский

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