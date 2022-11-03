Погода в Дніпрі у четвер, 3 листопада: хмарно, ввечері очікується дощ

Обов'язково захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Увечері очікується сильний дощ. Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +8°. Швидкість вітру до 2 метрів за секунду.

Народні прикмети на 3 листопада:

Якщо снігу випало багато, то хліба виросте багато.

Якщо дим йде вгору, погода буде ясною та сонячною.

Якщо 3 листопада дме теплий вітер – розпочнеться затяжна відлига.

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