Погода в Дніпрі у четвер, 27 жовтня: можливий невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Можливо, пройде невеликий дощ. Вранці температура повітря +10°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +14°. Швидкість вітру до 6,7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 27 жовтня:
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