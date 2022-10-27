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Погода в Дніпрі у четвер, 27 жовтня: можливий невеликий дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі у четвер, 27 жовтня: можливий невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Можливо, пройде невеликий дощ. Вранці температура повітря +10°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +14°. Швидкість вітру до 6,7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 27 жовтня:

  • Дороги дуже брудні — зима розпочнеться за чотири тижні.
  • Багато зірок на небі – наступного року буде багатий урожай.
  • Багато ягід на горобині — літо буде дощовим.

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Новости Днепра про Погода в Дніпрі у четвер, 27 жовтня: можливий невеликий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі у четвер, 27 жовтня: можливий невеликий дощРусский

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