Погода в Дніпрі на 7 березня: очікується невеликий дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Уночі очікується дощ зі снігом. Вранці без опадів. Вдень та увечері буде йти дощ, поступово посилюючись. Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +7°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 7 березня:

Високі та густі хмари обіцяють гарну стійку погоду.

Сонце починає припікати – до гарного врожаю.

Цей вітер в цей день означав, що весна буде пізньою.

Світанок золотий або рожевий – на хорошу погоду.

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