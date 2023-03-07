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Погода в Дніпрі на 7 березня: очікується невеликий дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі на 7 березня: очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Уночі очікується дощ зі снігом. Вранці без опадів. Вдень та увечері буде йти дощ, поступово посилюючись. Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +7°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 7 березня:

  • Високі та густі хмари обіцяють гарну стійку погоду.
  • Сонце починає припікати – до гарного врожаю.
  • Цей вітер в цей день означав, що весна буде пізньою.
  • Світанок золотий або рожевий – на хорошу погоду.

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Новости Днепра про Погода в Дніпрі на 7 березня: очікується невеликий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі на 7 березня: очікується невеликий дощРусский

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