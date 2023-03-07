Погода в Дніпрі на 7 березня: очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Уночі очікується дощ зі снігом. Вранці без опадів. Вдень та увечері буде йти дощ, поступово посилюючись. Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +7°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 7 березня:
Читайте також:
Автор:
Сьогодні у застосунку «Дія» завершилося опитування щодо Дня 8 березня:…
Попри жахи війни і постійний психологічний тиск країни-терористки рф дніпряни…
Парасолька сьогодні не знадобиться!
Парасольку можна залишати вдома!