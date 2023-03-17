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Погода у Дніпрі на 17 березня: очікується невеликий дощ

Сьогодні 06:15
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Не забудьте захопити з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода у Дніпрі на 17 березня: очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі до самого вечора. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня має закінчитися. Більше опадів не очікується! Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +9°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 17 березня:

  • Якщо птахи летять на старі гнізда, весна буде дружною.
  • Граки звили гніздо на вершині крони — чекай на спекотне літо.
  • Граки зграями літають над гніздами – до мінливої погоди.

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Новости Днепра про Погода у Дніпрі на 17 березня: очікується невеликий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода у Дніпрі на 17 березня: очікується невеликий дощРусский

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