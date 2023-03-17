Погода у Дніпрі на 17 березня: очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі до самого вечора. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня має закінчитися. Більше опадів не очікується! Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +9°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 17 березня:
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