Погода у Дніпрі на 17 березня: очікується невеликий дощ

Не забудьте захопити з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі до самого вечора. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня має закінчитися. Більше опадів не очікується! Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +9°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 17 березня:

Якщо птахи летять на старі гнізда, весна буде дружною.

Граки звили гніздо на вершині крони — чекай на спекотне літо.

Граки зграями літають над гніздами – до мінливої погоди.

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