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Погода у Дніпрі в неділю, 30 липня: на дніпрян чекає спекотний день

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Новости Днепра про Погода у Дніпрі в неділю, 30 липня: на дніпрян чекає спекотний день

За прогнозами синоптиків, ясна погода у Дніпрі може до вечора змінитись на хмарну. Без опадів! Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 30 липня:

  • Дощовий день, небо хмарне – погода зміниться.
  • У небі спалахи блискавиць – урожай горіхів буде добрим.
  • Чайки на воді сидять – до сонячних та ясних днів.
  • Ящірок не видно і багато бабок біля води – до дощу.
  • Комахи неспокійно поводяться – до зливи і сильної грози.

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Новости Днепра про Погода у Дніпрі в неділю, 30 липня: на дніпрян чекає спекотний деньУкраїнська Новости Днепра про Погода у Дніпрі в неділю, 30 липня: на дніпрян чекає спекотний деньРусский

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