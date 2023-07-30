Погода у Дніпрі в неділю, 30 липня: на дніпрян чекає спекотний день
Погода у Дніпрі в неділю, 30 липня: на дніпрян чекає спекотний день
Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!
За прогнозами синоптиків, ясна погода у Дніпрі може до вечора змінитись на хмарну.Без опадів! Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 30 липня:
Дощовий день, небо хмарне – погода зміниться.
У небі спалахи блискавиць – урожай горіхів буде добрим.
Чайки на воді сидять – до сонячних та ясних днів.
Ящірок не видно і багато бабок біля води – до дощу.
Комахи неспокійно поводяться – до зливи і сильної грози.
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