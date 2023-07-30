Погода у Дніпрі в неділю, 30 липня: на дніпрян чекає спекотний день

Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, ясна погода у Дніпрі може до вечора змінитись на хмарну. Без опадів! Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 30 липня:

Дощовий день, небо хмарне – погода зміниться.

У небі спалахи блискавиць – урожай горіхів буде добрим.

Чайки на воді сидять – до сонячних та ясних днів.

Ящірок не видно і багато бабок біля води – до дощу.

Комахи неспокійно поводяться – до зливи і сильної грози.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: