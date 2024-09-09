Погода на 9 вересня: у Дніпрі буде хмарно, можливий дощ

Гарного дня, друзі!

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі до самого вечора. Можливий дощ. Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 9 вересня:

Сонце сідає у туман – до дощу;

Якщо вранці буде дощ – чекайте на хорошу погоду.

Веселка у цей день – до теплої осені.

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