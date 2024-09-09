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Погода на 9 вересня: у Дніпрі буде хмарно, можливий дощ

Сьогодні 06:15
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Гарного дня, друзі!

Новости Днепра про Погода на 9 вересня: у Дніпрі буде хмарно, можливий дощ

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі до самого вечора. Можливий дощ. Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 9 вересня:

  • Сонце сідає у туман – до дощу;
  • Якщо вранці буде дощ – чекайте на хорошу погоду.
  • Веселка у цей день – до теплої осені.

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Новости Днепра про Погода на 9 вересня: у Дніпрі буде хмарно, можливий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 9 вересня: у Дніпрі буде хмарно, можливий дощРусский

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