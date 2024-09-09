Погода на 9 вересня: у Дніпрі буде хмарно, можливий дощ

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі до самого вечора. Можливий дощ. Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 9 вересня:
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