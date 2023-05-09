Погода на 9 травня: у Дніпрі можливий невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дощ. Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 9 травня:
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