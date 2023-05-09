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Погода на 9 травня: у Дніпрі можливий невеликий дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 9 травня: у Дніпрі можливий невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дощ. Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 9 травня:

  • Вранці погода вітряна – незабаром буде тепло та ясно.
  • Якщо день прохолодний, то за тиждень теж буде холодно.
  • Якщо лист берези розгорнувся повністю, то можна садити картоплю.
  • Якщо сонце сідає у хмари, то весь тиждень йтиме дощ.

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Новости Днепра про Погода на 9 травня: у Дніпрі можливий невеликий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 9 травня: у Дніпрі можливий невеликий дощРусский

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