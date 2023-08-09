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Погода на 9 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Сьогодні 06:15
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Загалом погода буде непоганою!

Новости Днепра про Погода на 9 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Згідно з прогнозом синоптиків, вранці у Дніпрі хмар не буде – вони з’являться у другій половині дня, але надвечір погода знову стане ясною. Уночі очікується дрібний дощ. На ранок він закінчиться і більше опадів не передбачається. Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 9 серпня:

  • Якщо завиваються качани капусти – осінь буде холодною.
  • Сильно цвіруть коники — погода буде ясною і сухою.
  • Комахи літають близько над землею — бути теплим і сонцем.

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Новости Днепра про Погода на 9 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 9 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьРусский

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