Погода на 9 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Згідно з прогнозом синоптиків, вранці у Дніпрі хмар не буде – вони з’являться у другій половині дня, але надвечір погода знову стане ясною. Уночі очікується дрібний дощ. На ранок він закінчиться і більше опадів не передбачається. Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 9 серпня:
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