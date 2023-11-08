Погода на 8 листопада: у Дніпрі очікується дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, уже вранці небо у Дніпрі затягнеться хмарами, які так і не зникнуть до кінця дня. Вдень та увечері йтиме сильний дощ, який поступово ослабне. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 8 листопада:

Тепла погода – до теплої та сирої зими.

Іній ранком — до снігової зими.

Сніг випав – і на Великдень буде сніг.

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