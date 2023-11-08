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Погода на 8 листопада: у Дніпрі очікується дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 8 листопада: у Дніпрі очікується дощ

За прогнозами синоптиків, уже вранці небо у Дніпрі затягнеться хмарами, які так і не зникнуть до кінця дня. Вдень та увечері йтиме сильний дощ, який поступово ослабне. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 8 листопада:

  • Тепла погода – до теплої та сирої зими.
  • Іній ранком — до снігової зими.
  • Сніг випав – і на Великдень буде сніг.

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Новости Днепра про Погода на 8 листопада: у Дніпрі очікується дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 8 листопада: у Дніпрі очікується дощРусский

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