Погода на 8 листопада: у Дніпрі очікується дощ

За прогнозами синоптиків, уже вранці небо у Дніпрі затягнеться хмарами, які так і не зникнуть до кінця дня. Вдень та увечері йтиме сильний дощ, який поступово ослабне. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 8 листопада:
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