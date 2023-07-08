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Погода на 8 липня: у Дніпрі очікується дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 8 липня: у Дніпрі очікується дощ

За прогнозами синоптиків, похмура погода у Дніпрі триматиметься весь день, вранці очікується нетривале прояснення. З середини дня і до його закінчення йтиме дощ із грозою. Вранці температура повітря +22°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +30°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 8 липня:

  • День спекотний – ще довго буде спека.
  • Зросло багато осота — до холодної зими.
  • Дощ пішов – до доброго врожаю меду.

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Новости Днепра про Погода на 8 липня: у Дніпрі очікується дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 8 липня: у Дніпрі очікується дощРусский

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