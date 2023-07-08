Погода на 8 липня: у Дніпрі очікується дощ

За прогнозами синоптиків, похмура погода у Дніпрі триматиметься весь день, вранці очікується нетривале прояснення. З середини дня і до його закінчення йтиме дощ із грозою. Вранці температура повітря +22°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +30°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 8 липня:
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