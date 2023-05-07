Погода на 7 травня: у Дніпрі хмарно, але тепло

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +15°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 7 травня:

Низькі хмари над обрієм увечері – до гроз.

Багато комарів сьогодні – до гарного врожаю.

Якщо мурахи з’явилися на землі, то морозів уже не буде.

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