Погода на 7 травня: у Дніпрі хмарно, але тепло

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +15°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 7 травня:
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