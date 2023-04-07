Погода на 7 квітня: у Дніпрі очікується дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Упродовж усього дня очікується дрібний дощ, який увечері піде сильніше. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 7 квітня:

Яскраве сонце 7 квітня – весна буде теплою.

Заморозки на Благовіщення віщують багатий урожай.

Якщо сніг випав 7 квітня, то буде неврожайний рік.

Яка погода на Благовіщення, такою буде і на Великдень.

Ластівки ще не прилетіли до цього дня – весна буде холодна.

Ранковий туман — на великий розлив річок і струмків.