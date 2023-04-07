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Погода на 7 квітня: у Дніпрі очікується дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 7 квітня: у Дніпрі очікується дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Упродовж усього дня очікується дрібний дощ, який увечері піде сильніше. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 7 квітня:

  • Яскраве сонце 7 квітня – весна буде теплою.
  • Заморозки на Благовіщення віщують багатий урожай.
  • Якщо сніг випав 7 квітня, то буде неврожайний рік.
  • Яка погода на Благовіщення, такою буде і на Великдень.
  • Ластівки ще не прилетіли до цього дня – весна буде холодна.
  • Ранковий туман — на великий розлив річок і струмків.
  • На небі нема хмар — літо буде з грозами.

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Новости Днепра про Погода на 7 квітня: у Дніпрі очікується дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 7 квітня: у Дніпрі очікується дощРусский

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