Погода на 7 квітня: у Дніпрі очікується дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода.Упродовж усього дня очікується дрібний дощ, який увечері піде сильніше. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 7 квітня:
Яскраве сонце 7 квітня – весна буде теплою.
Заморозки на Благовіщення віщують багатий урожай.
Якщо сніг випав 7 квітня, то буде неврожайний рік.
Яка погода на Благовіщення, такою буде і на Великдень.
Ластівки ще не прилетіли до цього дня – весна буде холодна.
Ранковий туман — на великий розлив річок і струмків.
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