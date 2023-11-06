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Погода на 6 листопада: у Дніпрі хмарно, можливий дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 6 листопада: у Дніпрі хмарно, можливий дощ

За прогнозами синоптиків, вдень і ввечері небо у Дніпрі буде практично безхмарним і ніщо не нагадуватиме про похмурий ранок. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен ослабнути, а до полудня і зовсім закінчиться. Вранці температура повітря +12°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +16°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 6 листопада:

  • Дощ ллє – до хорошого врожаю.
  • Тріска тріщить – до морозу.
  • Тріска не спалахує – до відлиги.
  • Промінь увечері трісне – до морозу.

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Новости Днепра про Погода на 6 листопада: у Дніпрі хмарно, можливий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 6 листопада: у Дніпрі хмарно, можливий дощРусский

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