Погода на 6 листопада: у Дніпрі хмарно, можливий дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, вдень і ввечері небо у Дніпрі буде практично безхмарним і ніщо не нагадуватиме про похмурий ранок. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен ослабнути, а до полудня і зовсім закінчиться. Вранці температура повітря +12°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +16°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 6 листопада:

Дощ ллє – до хорошого врожаю.

Тріска тріщить – до морозу.

Тріска не спалахує – до відлиги.

Промінь увечері трісне – до морозу.

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