Погода на 6 листопада: у Дніпрі хмарно, можливий дощ

За прогнозами синоптиків, вдень і ввечері небо у Дніпрі буде практично безхмарним і ніщо не нагадуватиме про похмурий ранок. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен ослабнути, а до полудня і зовсім закінчиться. Вранці температура повітря +12°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +16°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 6 листопада:
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