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Погода на 6 липня: у Дніпрі буде дуже спекотно

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 6 липня: у Дніпрі буде дуже спекотно

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі ясна погода триматиметься із завидною постійністю, хоча вдень можлива нетривала хмарність. Без опадів! Вранці температура повітря +22°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +34°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 6 липня:

  • День дощовий — за п’ять днів прийде тепло.
  • Веселка довго тримається – до сирої погоди.
  • На нижній стороні листя лободи з’являється волога до дощу.

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Новости Днепра про Погода на 6 липня: у Дніпрі буде дуже спекотноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 6 липня: у Дніпрі буде дуже спекотноРусский

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