Погода на 6 липня: у Дніпрі буде дуже спекотно

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі ясна погода триматиметься із завидною постійністю, хоча вдень можлива нетривала хмарність. Без опадів! Вранці температура повітря +22°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +34°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 6 липня:
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