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Погода на 6 квітня: у Дніпрі очікується невеликий дощ

Сьогодні 06:15
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Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 6 квітня: у Дніпрі очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде похмурою. Більша частина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дрібний дощ. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 6 квітня:

  • Сніг повністю розтанув – літо буде раннім.
  • Дощ на Захарія – худобі легенький рік.
  • Пішов сніг (крупа) – до врожаю гречки.
  • Якщо на Артемія мороз, буде просо та овес.
  • Ранкова роса обіцяє гарний урожай проса.

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Новости Днепра про Погода на 6 квітня: у Дніпрі очікується невеликий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 6 квітня: у Дніпрі очікується невеликий дощРусский

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