Погода на 6 квітня: у Дніпрі очікується невеликий дощ

Обов'язково захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде похмурою. Більша частина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дрібний дощ. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 6 квітня:

Сніг повністю розтанув – літо буде раннім.

Дощ на Захарія – худобі легенький рік.

Пішов сніг (крупа) – до врожаю гречки.

Якщо на Артемія мороз, буде просо та овес.

Ранкова роса обіцяє гарний урожай проса.

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