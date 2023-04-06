Погода на 6 квітня: у Дніпрі очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде похмурою. Більша частина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дрібний дощ. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 6 квітня:
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