Погода на 6 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, ясне ранкове небо затягнеться хмарами в середині дня і погода у Дніпрі буде хмарною до самого вечора. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +5°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 6 березня:
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