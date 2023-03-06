Погода на 6 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, ясне ранкове небо затягнеться хмарами в середині дня і погода у Дніпрі буде хмарною до самого вечора. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +5°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 6 березня:

Якщо весна настане рано, то й осінь буде ранньою.

Повітря сухе у цей день — чекай на потепління.

Ластівки нагрянули — вже чекай сонце і тепло.

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