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Погода на 6 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 6 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, ясне ранкове небо затягнеться хмарами в середині дня і погода у Дніпрі буде хмарною до самого вечора. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +5°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 6 березня:

  • Якщо весна настане рано, то й осінь буде ранньою.
  • Повітря сухе у цей день — чекай на потепління.
  • Ластівки нагрянули — вже чекай сонце і тепло. 

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Новости Днепра про Погода на 6 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 6 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадівРусский

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