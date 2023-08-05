Погода на 5 серпня: у Дніпрі ясно і дуже спекотно - Днепр Инфо
Погода на 5 серпня: у Дніпрі ясно і дуже спекотно
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Сегодня 06:15

Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 5 серпня: у Дніпрі ясно і дуже спекотно

За прогнозами синоптиків, ранок у Дніпрі буде безхмарним, і до кінця дня небо залишатиметься ясним. Без опадів! Вранці температура повітря +22°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +34°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 5 серпня:

  • Вечірній туман стелиться – до спекотної, сонячної погоди.
  • Багато зірок на небі – до дощу за кілька днів.
  • Голуби вже рано-вранці повертаються в притулок – до негоди.
  • Павук пасе павутину в дощ – до швидкого поліпшення погоди.

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