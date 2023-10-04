Погода на 4 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Згідно з прогнозами синоптиків, вранці небо в Дніпрі буде ясним, і залишиться таким майже весь день, але ввечері його все ж таки затягнуть хмари. Без опадів! Вранці температура повітря +11°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +22°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 4 жовтня:

Якщо вдень холодно, а до ночі потеплішало – буде негода.

Мало грибів та багато горіхів – до суворої та сніжної зими.

Домашній птах почав линяти – скоро зима.

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