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Погода на 4 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 4 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Згідно з прогнозами синоптиків, вранці небо в Дніпрі буде ясним, і залишиться таким майже весь день, але ввечері його все ж таки затягнуть хмари. Без опадів! Вранці температура повітря +11°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +22°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 4 жовтня:

  • Якщо вдень холодно, а до ночі потеплішало – буде негода.
  • Мало грибів та багато горіхів – до суворої та сніжної зими.
  • Домашній птах почав линяти – скоро зима.

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Новости Днепра про Погода на 4 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 4 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьРусский

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