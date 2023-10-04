Погода на 4 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Згідно з прогнозами синоптиків, вранці небо в Дніпрі буде ясним, і залишиться таким майже весь день, але ввечері його все ж таки затягнуть хмари. Без опадів! Вранці температура повітря +11°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +22°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 4 жовтня:
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