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Погода на 4 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 4 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, ранок очікується безхмарним, і майже весь день у Дніпрі небо залишатиметься ясним, лише надвечір з’являться перші хмари. Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 4 вересня:

  • Мало грибів, але багато горіхів – до холодної та сніжної зими.
  • Якщо тепло і павутиння летить, то осінь буде гарною.
  • Павутина низько летить – до теплої зими, високо – холодної.

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Новости Днепра про Погода на 4 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 4 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьРусский

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