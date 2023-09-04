Погода на 4 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, ранок очікується безхмарним, і майже весь день у Дніпрі небо залишатиметься ясним, лише надвечір з’являться перші хмари. Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 4 вересня:

Мало грибів, але багато горіхів – до холодної та сніжної зими.

Якщо тепло і павутиння летить, то осінь буде гарною.

Павутина низько летить – до теплої зими, високо – холодної.

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