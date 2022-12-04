Погода на 4 грудня: у Дніпро прийшли перші морози

Одягайтеся тепліше, друзі!

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі з самого ранку на небі не залишиться жодної хмари, і до кінця дня погода буде ясною. Без опадів! Вранці температура повітря -7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -2°. Швидкість вітру до 5,6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 4 грудня:

Морозний день віщує холодну та снігову зиму.

Похмура та тепла погода – буде неврожайний.

Яскраве сонце – погода найближчими днями буде гарною.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: