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Погода на 4 грудня: у Дніпро прийшли перші морози

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше, друзі!

Новости Днепра про Погода на 4 грудня: у Дніпро прийшли перші морози

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі з самого ранку на небі не залишиться жодної хмари, і до кінця дня погода буде ясною. Без опадів! Вранці температура повітря -7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -2°. Швидкість вітру до 5,6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 4 грудня:

  • Морозний день віщує холодну та снігову зиму.
  • Похмура та тепла погода – буде неврожайний.
  • Яскраве сонце – погода найближчими днями буде гарною.

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Новости Днепра про Погода на 4 грудня: у Дніпро прийшли перші морозиУкраїнська Новости Днепра про Погода на 4 грудня: у Дніпро прийшли перші морозиРусский

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