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Погода на 31 липня: у Дніпрі очікується дощ

Сьогодні 06:15
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Новости Днепра про Погода на 31 липня: у Дніпрі очікується дощ

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде приховане там. На зміну дощу з грозами, що розпочнеться після полудня, увечері прийде дрібний дощ. Вранці температура повітря +20°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +29°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 31 липня:

  • У небі спалахи блискавиць – урожай горіхів буде добрим.
  • Ящірок не видно і багато бабок біля води – до дощу.
  • Комахи неспокійно поводяться – до зливи і сильної грози.

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Новости Днепра про Погода на 31 липня: у Дніпрі очікується дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 31 липня: у Дніпрі очікується дощРусский

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