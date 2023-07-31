Погода на 31 липня: у Дніпрі очікується дощ

Захопіть з собою парасольку!

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде приховане там. На зміну дощу з грозами, що розпочнеться після полудня, увечері прийде дрібний дощ. Вранці температура повітря +20°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +29°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 31 липня:

У небі спалахи блискавиць – урожай горіхів буде добрим.

Ящірок не видно і багато бабок біля води – до дощу.

Комахи неспокійно поводяться – до зливи і сильної грози.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: