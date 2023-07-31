Погода на 31 липня: у Дніпрі очікується дощ

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде приховане там. На зміну дощу з грозами, що розпочнеться після полудня, увечері прийде дрібний дощ. Вранці температура повітря +20°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +29°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 31 липня:
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У Дніпрі ще не скасували штормове попередження.
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