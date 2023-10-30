Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 30 жовтня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнями

Сьогодні 06:15
просмотров

Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 30 жовтня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнями

Згідно з прогнозами синоптиків, незважаючи на те, що вранці небо в Дніпрі покриють хмари, день і вечір на нас чекають ясні та безхмарні. Без опадів! Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +18°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 30 жовтня:

  • Якщо на Осію день теплий, то зима настане пізно.
  • Якщо кішка спить міцно, то буде тепло.
  • Сіра зоря без червоних тонів обіцяє хорошу погоду.

Читайте також:

Новости Днепра про Погода на 30 жовтня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнямиУкраїнська Новости Днепра про Погода на 30 жовтня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнямиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Погода на 29 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність
Новини Дніпра
Вчора 06:15
Погода на 29 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Погода на 28 жовтня: у Дніпрі очікується невеликий дощ
Новини Дніпра
28.10.2023 06:15
Погода на 28 жовтня: у Дніпрі очікується невеликий дощ

Захопіть з собою парасольку!

Уряд Італії планує надати підтримку Дніпру в галузі медицини, — посол Італії Дзадзо після зустрічі з мером Філатовим
Новини Дніпра
27.10.2023 17:30
Уряд Італії планує надати підтримку Дніпру в галузі медицини, — посол Італії Дзадзо після зустрічі з мером Філатовим

Філатов обговорив з послом Італії можливість співпраці лікарень Дніпра з…

Топ-10 незвичайних місць для осінньої фотосесії у Дніпрі: ротонда без даху, парапет 1950-х та сосновий ліс
Новини Дніпра
27.10.2023 14:54
Топ-10 незвичайних місць для осінньої фотосесії у Дніпрі: ротонда без даху, парапет 1950-х та сосновий ліс

Осінь у Дніпрі – ідеальний час для створення вуличних фотографій.…

Наверх