Погода на 30 жовтня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнями

Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!

Згідно з прогнозами синоптиків, незважаючи на те, що вранці небо в Дніпрі покриють хмари, день і вечір на нас чекають ясні та безхмарні. Без опадів! Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +18°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 30 жовтня:

Якщо на Осію день теплий, то зима настане пізно.

Якщо кішка спить міцно, то буде тепло.

Сіра зоря без червоних тонів обіцяє хорошу погоду.

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