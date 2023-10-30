Погода на 30 жовтня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнями

Згідно з прогнозами синоптиків, незважаючи на те, що вранці небо в Дніпрі покриють хмари, день і вечір на нас чекають ясні та безхмарні. Без опадів! Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +18°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 30 жовтня:
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