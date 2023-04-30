Погода на 30 квітня: у Дніпрі хмарно, очікується дощ

Обов'язково захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Сильний дощ, який на ранок розгубить свою силу, після полудня стане ще слабшим і ближче до вечора закінчиться. Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 30 квітня:

Бджоли літають ліниво – меду буде мало.

Вранці пішов дощ – вдень буде ясно.

На вільсі багато сережок – до врожаю вівса.

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