Погода на 30 квітня: у Дніпрі хмарно, очікується дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Сильний дощ, який на ранок розгубить свою силу, після полудня стане ще слабшим і ближче до вечора закінчиться. Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 30 квітня:
Читайте також:
Автор:
У травні на українців очікує кілька геомагнітних сплесків.
За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде…
У Дніпрі попередили про небезпечні метеоявища.
Міський голова розповів у якому зараз стані постраждалі під час…