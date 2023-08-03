Погода на 3 серпня: у Дніпрі ясно і сонячно

Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!

Згідно з прогнозами синоптиків, хмари у Дніпрі на ранок розвіяться, і більше цього дня вони на небі не з’являться. Без опадів! Вранці температура повітря +21°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +29°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 3 серпня:

Якщо ніч холодна та свіжа, то зима буде ранньою.

Багато роси вранці до поганого врожаю льону.

Якщо 3 серпня безперервно гримить грім – буде град.

Багато жолудів лежить на землі – урожай буде багатим.

Сороки голосно кричать – зима теплою буде.

Великі купи на мурашниках – до холодної зими.

Туман по низинах злітається – до теплої погоди.

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