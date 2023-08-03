Погода на 3 серпня: у Дніпрі ясно і сонячно

Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!
Згідно з прогнозами синоптиків, хмари у Дніпрі на ранок розвіяться, і більше цього дня вони на небі не з’являться.Без опадів! Вранці температура повітря +21°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +29°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 3 серпня:
Якщо ніч холодна та свіжа, то зима буде ранньою.
Багато роси вранці до поганого врожаю льону.
Якщо 3 серпня безперервно гримить грім – буде град.
Багато жолудів лежить на землі – урожай буде багатим.
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