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Погода на 3 серпня: у Дніпрі ясно і сонячно

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 3 серпня: у Дніпрі ясно і сонячно

Згідно з прогнозами синоптиків, хмари у Дніпрі на ранок розвіяться, і більше цього дня вони на небі не з’являться. Без опадів! Вранці температура повітря +21°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +29°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 3 серпня:

  • Якщо ніч холодна та свіжа, то зима буде ранньою.
  • Багато роси вранці до поганого врожаю льону.
  • Якщо 3 серпня безперервно гримить грім – буде град.
  • Багато жолудів лежить на землі – урожай буде багатим.
  • Сороки голосно кричать – зима теплою буде.
  • Великі купи на мурашниках – до холодної зими.
  • Туман по низинах злітається – до теплої погоди.

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Новости Днепра про Погода на 3 серпня: у Дніпрі ясно і сонячноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 3 серпня: у Дніпрі ясно і сонячноРусский

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