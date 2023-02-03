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Погода на 3 лютого: у Дніпрі весь день буде хмарно

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше, друзі!

Новости Днепра про Погода на 3 лютого: у Дніпрі весь день буде хмарно

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі весь час буде хмарна погода, вдень хмари ненадовго розвіяться, щоб увечері знову з’явитися. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 3 лютого:

  • Холодний і сухий день – до спекотного серпня.
  • Птахи сідають на верхівки дерев – до потепління.
  • Якщо галки зчиняють несамовитий крик, то буде відлига.

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Новости Днепра про Погода на 3 лютого: у Дніпрі весь день буде хмарноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 3 лютого: у Дніпрі весь день буде хмарноРусский

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