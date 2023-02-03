Погода на 3 лютого: у Дніпрі весь день буде хмарно

Одягайтеся тепліше, друзі!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі весь час буде хмарна погода, вдень хмари ненадовго розвіяться, щоб увечері знову з’явитися. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 3 лютого:

Холодний і сухий день – до спекотного серпня.

Птахи сідають на верхівки дерев – до потепління.

Якщо галки зчиняють несамовитий крик, то буде відлига.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: