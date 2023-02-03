Погода на 3 лютого: у Дніпрі весь день буде хмарно

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі весь час буде хмарна погода, вдень хмари ненадовго розвіяться, щоб увечері знову з’явитися. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 3 лютого:
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