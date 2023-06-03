Погода на 3 червня: у Дніпрі хмарно, можливий дощ

Згідно з прогнозами синоптиків, ранок та вечір у Дніпрі будуть ясні, вдень очікується хмарність. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора має закінчитись. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень, можливо, очікується дощ, який до вечора має закінчитись. Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 3 червня:
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