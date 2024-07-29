Погода на 29 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність, можливий дощ

Гарного дня, друзі!

За прогнозами синоптиків, ранок та вечір у Дніпрі будуть ясні, вдень очікується хмарність. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора має закінчитись. Вранці температура повітря +23°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +28°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 29 липня:

У небі літають шуліки — чекайте на спекотну погоду;

Дощ – ще цілий тиждень буде мокра погода;

Холодна ніч – до сніжної та холодної зими.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: