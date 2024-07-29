Погода на 29 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність, можливий дощ
Погода на 29 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність, можливий дощ
Сьогодні 06:15
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Гарного дня, друзі!
За прогнозами синоптиків, ранок та вечір у Дніпрі будуть ясні, вдень очікується хмарність.Ніч та ранок пройдуть без опадів.Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора має закінчитись. Вранці температура повітря +23°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +28°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 29 липня:
У небі літають шуліки — чекайте на спекотну погоду;
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