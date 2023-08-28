Погода на 28 серпня: у Дніпрі спекотно та без опадів

За прогнозами синоптиків, ранок очікується безхмарним, і майже весь день у Дніпрі небо залишатиметься ясним, лише надвечір з’являться перші хмари. Швидше за все, без опадів. Вранці температура повітря +21°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +33°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 28 серпня:
Читайте також:
Автор:
Парасолька сьогодні не знадобиться!
Парасолька сьогодні не знадобиться!
Захопіть з собою парасольку!
На Дніпро суне остання хвиля африканської спеки цьогоріч.