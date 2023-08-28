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Погода на 28 серпня: у Дніпрі спекотно та без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 28 серпня: у Дніпрі спекотно та без опадів

За прогнозами синоптиків, ранок очікується безхмарним, і майже весь день у Дніпрі небо залишатиметься ясним, лише надвечір з’являться перші хмари. Швидше за все, без опадів. Вранці температура повітря +21°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +33°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 28 серпня:

  • Туман – до гарного врожаю грибів.
  • Веселка – до ясної та теплої осені.
  • Зоря червона – буде сильний вітер.

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Новости Днепра про Погода на 28 серпня: у Дніпрі спекотно та без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 28 серпня: у Дніпрі спекотно та без опадівРусский

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