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Погода на 28 липня: у Дніпрі очікується дощ із грозою

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 28 липня: у Дніпрі очікується дощ із грозою

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі до самого вечора. Вранці сильний дощ поступово перейде в дощ із грозою, який увечері зміниться дощем. Вранці температура повітря +19°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +22°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 28 липня:

  • Липа вже пожовкла – осінь буде ранньою.
  • Якщо зранку дощ, то день буде сонячним.
  • Якщо повіяв південний вітер, то буде ясно.
  • Якщо гучно гримить грім, буде злива.
  • Коники голосно цокочуть – до спеки.

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Новости Днепра про Погода на 28 липня: у Дніпрі очікується дощ із грозоюУкраїнська Новости Днепра про Погода на 28 липня: у Дніпрі очікується дощ із грозоюРусский

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