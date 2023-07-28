Погода на 28 липня: у Дніпрі очікується дощ із грозою

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі до самого вечора. Вранці сильний дощ поступово перейде в дощ із грозою, який увечері зміниться дощем. Вранці температура повітря +19°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +22°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 28 липня:

Липа вже пожовкла – осінь буде ранньою.

Якщо зранку дощ, то день буде сонячним.

Якщо повіяв південний вітер, то буде ясно.

Якщо гучно гримить грім, буде злива.

Коники голосно цокочуть – до спеки.

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