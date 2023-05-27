Погода на 27 травня: у Дніпрі очікується дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане сильнішим. Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +22°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 27 травня:

Тепла погода – огірки дуже добре вродять

Рано ластівки прилетіли – буде добрий урожай

Зозуля кукує – прикмета, що настав час сіяти льон

Читайте також:

Українська Русский

Автор: