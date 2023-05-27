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Погода на 27 травня: у Дніпрі очікується дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 27 травня: у Дніпрі очікується дощ

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане сильнішим. Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +22°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 27 травня:

  • Тепла погода – огірки дуже добре вродять
  • Рано ластівки прилетіли – буде добрий урожай
  • Зозуля кукує – прикмета, що настав час сіяти льон

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Новости Днепра про Погода на 27 травня: у Дніпрі очікується дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 27 травня: у Дніпрі очікується дощРусский

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