Погода на 27 травня: у Дніпрі очікується дощ

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане сильнішим. Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +22°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 27 травня:
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