Погода на 27 січня: у Дніпрі буде хмарно

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде хмарним. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 27 січня:
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