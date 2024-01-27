Погода на 27 січня: у Дніпрі буде хмарно

Гарного дня, друзі!

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде хмарним. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 27 січня:

Якщо на деревах з’явився іній, незабаром настане тепло.

Якщо на небі пливуть білі хмари, то погода зіпсується.

Якщо за вікнами морозно та сніжно, то незабаром потеплішає.

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