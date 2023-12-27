Погода на 27 грудня: у Дніпрі очікується невеликий дощ

Згідно з прогнозами синоптиків, ранок у Дніпрі очікується ясним, а вдень та ввечері небо буде хмарним. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень буде йти дощ, але ближче до вечора він закінчиться. Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +7°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 27 грудня:
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