Погода на 27 грудня: у Дніпрі очікується невеликий дощ

Захопіть з собою парасольку!

Згідно з прогнозами синоптиків, ранок у Дніпрі очікується ясним, а вдень та ввечері небо буде хмарним. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень буде йти дощ, але ближче до вечора він закінчиться. Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +7°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 27 грудня:

Декілька білок в одне дупло залізли — до морозів.

Яка погода 27 грудня, такою і лютий буде.

Мороз та вітер – до поганого врожаю.

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