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Погода на 27 грудня: у Дніпрі очікується невеликий дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 27 грудня: у Дніпрі очікується невеликий дощ

Згідно з прогнозами синоптиків, ранок у Дніпрі очікується ясним, а вдень та ввечері небо буде хмарним. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень буде йти дощ, але ближче до вечора він закінчиться. Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +7°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 27 грудня:

  • Декілька білок в одне дупло залізли — до морозів.
  • Яка погода 27 грудня, такою і лютий буде.
  • Мороз та вітер – до поганого врожаю.

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