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Погода на 26 жовтня: у Дніпрі буде хмарно

Вчора 06:15
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Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 26 жовтня: у Дніпрі буде хмарно

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде хмарним. Без опадів! Вранці температура повітря +13°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +16°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 26 жовтня:

  • Хмари швидко пересуваються – чекали на негоду.
  • Сонце ховається за хмарами – погода зміниться.
  • Сіра зоря без червоних тонів обіцяє хорошу погоду.

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Новости Днепра про Погода на 26 жовтня: у Дніпрі буде хмарноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 26 жовтня: у Дніпрі буде хмарноРусский

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