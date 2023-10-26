Погода на 26 жовтня: у Дніпрі буде хмарно

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде хмарним. Без опадів! Вранці температура повітря +13°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +16°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 26 жовтня:
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