Погода на 26 жовтня: у Дніпрі буде хмарно

Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде хмарним. Без опадів! Вранці температура повітря +13°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +16°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 26 жовтня:

Хмари швидко пересуваються – чекали на негоду.

Сонце ховається за хмарами – погода зміниться.

Сіра зоря без червоних тонів обіцяє хорошу погоду.

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