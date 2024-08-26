Погода на 26 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, ранок та вечір у Дніпрі будуть ясні, вдень очікується хмарність. Без опадів! Вранці температура повітря +23°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +34°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 26 серпня:
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