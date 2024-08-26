Погода на 26 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Гарного дня, друзі!

За прогнозами синоптиків, ранок та вечір у Дніпрі будуть ясні, вдень очікується хмарність. Без опадів! Вранці температура повітря +23°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +34°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 26 серпня:

Павук йде з павутиння – погода зіпсується.

Хороша погода – до дуже ранньої весни.

Якщо після дощу над землею з’явився туман, варто чекати затяжних опадів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: