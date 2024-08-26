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Погода на 26 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Сьогодні 06:15
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Гарного дня, друзі!

Новости Днепра про Погода на 26 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, ранок та вечір у Дніпрі будуть ясні, вдень очікується хмарність. Без опадів! Вранці температура повітря +23°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +34°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 26 серпня:

  • Павук йде з павутиння – погода зіпсується.
  • Хороша погода – до дуже ранньої  весни.
  • Якщо після дощу над землею з’явився туман, варто чекати затяжних опадів.

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Новости Днепра про Погода на 26 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 26 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьРусский

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