Погода на 25 січня: у Дніпрі очікується і дощ, і сніг

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Мокрий сніг, який розпочнеться вранці, у другій половині дня прийде на зміну дрібний дощ і продовжиться до завершення дня. Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 25 січня:
Читайте також:
Автор:
Цими вихідними у Дніпрі майже побили температурний рекорд.
До Дніпра навідається пекельна спека.
Останній місяць літа буде спекотним.