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Погода на 25 січня: у Дніпрі очікується і дощ, і сніг

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 25 січня: у Дніпрі очікується і дощ, і сніг

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Мокрий сніг, який розпочнеться вранці, у другій половині дня прийде на зміну дрібний дощ і продовжиться до завершення дня. Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 25 січня:

  • Сніг йде – чекайте на сильне похолодання.
  • Якщо мороз послабшає після обіду, то чекайте на опади.
  • Багато снігу на гілках дерев – до хорошого врожаю

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Новости Днепра про Погода на 25 січня: у Дніпрі очікується і дощ, і снігУкраїнська Новости Днепра про Погода на 25 січня: у Дніпрі очікується і дощ, і снігРусский

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