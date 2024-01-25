Погода на 25 січня: у Дніпрі очікується і дощ, і сніг

Захопіть з собою парасольку!

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Мокрий сніг, який розпочнеться вранці, у другій половині дня прийде на зміну дрібний дощ і продовжиться до завершення дня. Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 25 січня:

Сніг йде – чекайте на сильне похолодання.

Якщо мороз послабшає після обіду, то чекайте на опади.

Багато снігу на гілках дерев – до хорошого врожаю

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