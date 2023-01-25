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Погода на 25 січня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнями

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 25 січня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнями

За прогнозами синоптиків, у цей день у Дніпрі хмар на небі не буде лише на світанку, а вранці і майже до самого вечора утримається похмура погода. Без опадів! Вранці температура повітря -3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -1. Швидкість вітру до 2 метрів за секунду.

Народні прикмети на 25 січня:

  • Мороз слабшає надвечір – до опадів.
  • Великі кучугури – буде багато хліба.
  • Зоряне небо – до ранньої весни.

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Новости Днепра про Погода на 25 січня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнямиУкраїнська Новости Днепра про Погода на 25 січня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнямиРусский

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