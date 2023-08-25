Погода на 25 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Згідно з прогнозами синоптиків, вранці у Дніпрі хмар не буде – вони з’являться у другій половині дня, але надвечір погода знову стане ясною. До опівдня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора має закінчитися. Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 25 серпня:
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