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Погода на 25 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 25 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Згідно з прогнозами синоптиків, вранці у Дніпрі хмар не буде – вони з’являться у другій половині дня, але надвечір погода знову стане ясною. До опівдня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора має закінчитися. Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 25 серпня:

  • Багато роси – погода буде ясною.
  • Жаби заквакали – до рясного дощу.
  • Кріт вийшов із нори — до негоди.
  • Кішка старанно вмивається – до тепла.

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Новости Днепра про Погода на 25 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 25 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьРусский

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