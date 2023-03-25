Погода на 25 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадів
Погода на 25 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадів
Сьогодні 06:15
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Сьогодні на дніпрян чекає досить тепла погода.
За прогнозами синоптків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода.Без опадів! Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +16°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 25 березня:
Теплий та сонячний день обіцяє часті грози влітку.
Багато мишей з’явилося – до неврожайного року.
Собака ховається у тепле місце – до похолодання.
Злива чи дощ у цей день – до багатого врожаю жита.
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