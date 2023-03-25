Погода на 25 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Сьогодні на дніпрян чекає досить тепла погода.

За прогнозами синоптків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Без опадів! Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +16°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 25 березня:

Теплий та сонячний день обіцяє часті грози влітку.

Багато мишей з’явилося – до неврожайного року.

Собака ховається у тепле місце – до похолодання.

Злива чи дощ у цей день – до багатого врожаю жита.

Ворони сідають на землю – скоро стане тепло.

Коні голосно пирхають – бути дощу.

На гілках іній – на початку літа будуть дощі.

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