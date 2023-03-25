Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 25 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Сьогодні 06:15
просмотров

Сьогодні на дніпрян чекає досить тепла погода.

Новости Днепра про Погода на 25 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Без опадів! Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +16°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 25 березня:

  • Теплий та сонячний день обіцяє часті грози влітку.
  • Багато мишей з’явилося – до неврожайного року.
  • Собака ховається у тепле місце – до похолодання.
  • Злива чи дощ у цей день – до багатого врожаю жита.
  • Ворони сідають на землю – скоро стане тепло.
  • Коні голосно пирхають – бути дощу.
  • На гілках іній – на початку літа будуть дощі.

Читайте також:

Новости Днепра про Погода на 25 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 25 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадівРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі різко похолодає: коли на місто обрушаться дощі зі снігом та мороз
    Новини Дніпра
    Вчора 12:35
    У Дніпрі різко похолодає: коли на місто обрушаться дощі зі снігом та мороз

    Синоптики здивували несподіваним прогнозом похолодання, яке накриє Україну та Дніпро…

    Хмарно, але дуже тепло: погода у Дніпрі на 24 березня
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Хмарно, але дуже тепло: погода у Дніпрі на 24 березня

    Парасольку сьогодні можна залишати вдома!

    Справжня весна: 23 березня на дніпрян чекає гарна погода
    Новини Дніпра
    23.03.2023 06:15
    Справжня весна: 23 березня на дніпрян чекає гарна погода

    Парасолька сьогодні не знадобиться!

    10 маловідомих фактів про річку Дніпро: тут мешкає найбільший гризун Євразії та лежать козацькі скарби
    Новини Дніпра
    22.03.2023 14:06
    10 маловідомих фактів про річку Дніпро: тут мешкає найбільший гризун Євразії та лежать козацькі скарби

    Сьогодні відзначається Всесвітній день водних ресурсів. 97% води по всій…

    Наверх