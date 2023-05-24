Погода на 24 травня: у Дніпрі очікується дощ із грозою

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, хмари у Дніпрі вже зранку надовго займуть своє місце під сонцем, і хмарна погода триматиметься до самого вечора. Вдень почнеться дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ. Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 24 травня:

Дивилися, який сьогодні день: погода вказує на те, яким буде літо;

Побачити веселку на небі – до вітряного червня, а подвійну веселку – на спеку;

Над землею вранці стелиться туман – погода незабаром погіршиться;

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