Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 24 травня: у Дніпрі очікується дощ із грозою

Сьогодні 06:15
просмотров

Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 24 травня: у Дніпрі очікується дощ із грозою

За прогнозами синоптиків, хмари у Дніпрі вже зранку надовго займуть своє місце під сонцем, і хмарна погода триматиметься до самого вечора. Вдень почнеться дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ. Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 24 травня:

  • Дивилися, який сьогодні день: погода вказує на те, яким буде літо;
  • Побачити веселку на небі – до вітряного червня, а подвійну веселку – на спеку;
  • Над землею вранці стелиться туман – погода незабаром погіршиться;

Читайте також:

Новости Днепра про Погода на 24 травня: у Дніпрі очікується дощ із грозоюУкраїнська Новости Днепра про Погода на 24 травня: у Дніпрі очікується дощ із грозоюРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ремонти та заміна вікон у підʼїздах: Філатов провів черговий прийом міського голови
    Новини Дніпра
    Вчора 15:18
    Ремонти та заміна вікон у підʼїздах: Філатов провів черговий прийом міського голови

    Попри виклики війни Дніпро продовжує працювати, аби зробити місто кращим…

    У Дніпрі та області попереджають про гради та шквальний вітер
    Новини Дніпра
    Вчора 12:58
    У Дніпрі та області попереджають про гради та шквальний вітер

    Будьте готові!

    Погода на 23 травня: у Дніпрі очікується дощ
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Погода на 23 травня: у Дніпрі очікується дощ

    Захопіть з собою парасольку!

    У Дніпрі хулігани влаштували стрільбу зеленкою по авто на Набережній Перемоги
    Новини Дніпра
    22.05.2023 21:38
    У Дніпрі хулігани влаштували стрільбу зеленкою по авто на Набережній Перемоги

    У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася дивна ситуація.

    Наверх