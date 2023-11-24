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Погода на 24 листопада: у Дніпрі очікується дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 24 листопада: у Дніпрі очікується дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора має закінчитись. Вранці температура повітря +1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +4°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 24 листопада:

  • Сильний вітер дме – чекай хуртовини та похолодання.
  • Туман по землі стелиться – до відлиги.
  • Якщо сніг пішов, то 4 грудня буде відлига.

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Новости Днепра про Погода на 24 листопада: у Дніпрі очікується дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 24 листопада: у Дніпрі очікується дощРусский

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