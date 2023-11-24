Погода на 24 листопада: у Дніпрі очікується дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора має закінчитись. Вранці температура повітря +1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +4°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 24 листопада:

Сильний вітер дме – чекай хуртовини та похолодання.

Туман по землі стелиться – до відлиги.

Якщо сніг пішов, то 4 грудня буде відлига.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: