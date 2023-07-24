Погода на 24 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність
Погода на 24 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність
Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!
Відповідно до прогнозів синоптиків, у Дніпрі очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоби до вечора знову очиститися.Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +28°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 24 липня:
Тріскучий грім – до тихого дощу, гучний – до зливи.
Павук сидить посеред павутиння – до дощу.
Багато мошкари – восени буде вдосталь грибів.
На поверхню води п’явки піднімаються – до негоди.
На сосні багато шишок – буде добрий урожай ячменю.
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