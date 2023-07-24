Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 24 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Сьогодні 06:15
просмотров

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 24 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Відповідно до прогнозів синоптиків, у Дніпрі очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоби до вечора знову очиститися. Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +28°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 24 липня:

  • Тріскучий грім – до тихого дощу, гучний – до зливи.
  • Павук сидить посеред павутиння – до дощу.
  • Багато мошкари – восени буде вдосталь грибів.
  • На поверхню води п’явки піднімаються – до негоди.
  • На сосні багато шишок – буде добрий урожай ячменю.

Читайте також:

Новости Днепра про Погода на 24 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 24 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Погода на 23 липня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощ
Новини Дніпра
Вчора 06:15
Погода на 23 липня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощ

В цілому, на нас чекає непогана погода.

Погода на 22 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадів
Новини Дніпра
22.07.2023 06:15
Погода на 22 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

У Дніпрі берег у сквері Прибережному покрився водоростями (ФОТО)
Новини Дніпра
21.07.2023 21:30
У Дніпрі берег у сквері Прибережному покрився водоростями (ФОТО)

Річку Дніпро заполонили водорості.

Дніпро накриють грози та шквальний вітер: оголошено І рівень небезпеки
Новини Дніпра
21.07.2023 18:26
Дніпро накриють грози та шквальний вітер: оголошено І рівень небезпеки

Бережіть себе!

Наверх