Погода на 24 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Відповідно до прогнозів синоптиків, у Дніпрі очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоби до вечора знову очиститися. Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +28°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 24 липня:

Тріскучий грім – до тихого дощу, гучний – до зливи.

Павук сидить посеред павутиння – до дощу.

Багато мошкари – восени буде вдосталь грибів.

На поверхню води п’явки піднімаються – до негоди.

На сосні багато шишок – буде добрий урожай ячменю.

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