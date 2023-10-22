Погода на 22 жовтня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадів

Згідно з прогнозами синоптиків, ранок та вечір у Дніпрі будуть хмарними, а вдень очікується нетривале прояснення. Без опадів! Вранці температура повітря 10°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +19°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 22 жовтня:
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