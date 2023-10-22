Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 22 жовтня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадів

Сьогодні 06:15
просмотров

Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 22 жовтня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадів

Згідно з прогнозами синоптиків, ранок та вечір у Дніпрі будуть хмарними, а вдень очікується нетривале прояснення. Без опадів! Вранці температура повітря 10°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +19°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 22 жовтня:

  • На небі від місяця кола – літо буде сухим.
  • Багато ялинових шишок – до врожаю ярих.
  • З’явилися бурульки – осінь буде довгою.

Читайте також:

Новости Днепра про Погода на 22 жовтня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 22 жовтня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадівРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Мер Дніпра Філатов та президентка TAPS Керролл обговорили посилення роботи єдиного українського офісу організації, що допомагає родинам загиблих воїнів зі всієї країни
Новини Дніпра
Вчора 11:30
Мер Дніпра Філатов та президентка TAPS Керролл обговорили посилення роботи єдиного українського офісу організації, що допомагає родинам загиблих воїнів зі всієї країни

Мер Дніпра Борис Філатов провів зустріч із президенткою і засновницею…

Погода на 21 жовтня: у Дніпрі хмарно, але тепло
Новини Дніпра
Вчора 06:15
Погода на 21 жовтня: у Дніпрі хмарно, але тепло

Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!

Реабілітація після тяжких травм, ампутацій, опіків та інсультів: де в області отримати послугу
Новини Дніпра
20.10.2023 11:49
Реабілітація після тяжких травм, ампутацій, опіків та інсультів: де в області отримати послугу

Відновлення після тяжких травм, ампутацій, опіків та інсультів. Допомоги кваліфікованих…

Погода на 20 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність
Новини Дніпра
20.10.2023 06:15
Погода на 20 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!

Наверх