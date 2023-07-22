Погода на 22 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Згідно із прогнозами синоптиків, ясною погодою нас цей день не порадує – у Дніпрі хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів! Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 22 липня:

Хороший урожай чорниці – до морозної зими.

Темний місяць – до тривалих дощів.

Зірки горять тьмяно – буде гроза.

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