Погода на 22 березня: у Дніпрі тепло та без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі до самого вечора буде триматися хмарна погода, і лише на кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів! Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 22 березня:

Відлига сьогодні віщує хороший урожай зерна.

Теплий вітер сьогодні віщує дощове літо.

Чути грім – можливо, до неврожайного року.

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