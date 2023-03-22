Погода на 22 березня: у Дніпрі тепло та без опадів

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі до самого вечора буде триматися хмарна погода, і лише на кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів! Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 22 березня:
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