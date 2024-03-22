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Погода на 22 березня: у Дніпрі буде хмарно

Сьогодні 06:15
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Хорошого весняного дня, друзі!

Новости Днепра про Погода на 22 березня: у Дніпрі буде хмарно

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде хмарним. Без опадів! Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +9°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 22 березня:

  • Дме південний вітер – до весняної посухи.
  • Теплий вітер сьогодні віщує дощове літо.
  • Чути грім – до врожайного року.

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Новости Днепра про Погода на 22 березня: у Дніпрі буде хмарноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 22 березня: у Дніпрі буде хмарноРусский

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