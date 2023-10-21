Погода на 21 жовтня: у Дніпрі хмарно, але тепло

Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!

Згідно із прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря 14°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 21 жовтня:

Місяць у колах, або гало, обіцяє посушливе літо.

Багато ялинових шишок – до врожаю ярих.

Листопад – до швидкого похолодання.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: