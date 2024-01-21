Погода на 21 січня: у Дніпрі очікується дрібний сніг

Гарного дня, друзі!

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Дрібний сніг, який розпочнеться вранці, після полудня може посилитись, але через деякий час припиниться. Вранці температура повітря -4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -2°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 21 січня:

Сонячний день – весна прийде пізно.

Вікна запітніли в хаті – до відлиги.

Місяць світить яскраво – до морозу.

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