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Погода на 21 січня: у Дніпрі очікується дрібний сніг

Сьогодні 06:15
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Гарного дня, друзі!

Новости Днепра про Погода на 21 січня: у Дніпрі очікується дрібний сніг

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Дрібний сніг, який розпочнеться вранці, після полудня може посилитись, але через деякий час припиниться. Вранці температура повітря -4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -2°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 21 січня:

  • Сонячний день – весна прийде пізно.
  • Вікна запітніли в хаті – до відлиги.
  • Місяць світить яскраво – до морозу.

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Новости Днепра про Погода на 21 січня: у Дніпрі очікується дрібний снігУкраїнська Новости Днепра про Погода на 21 січня: у Дніпрі очікується дрібний снігРусский

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