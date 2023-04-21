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Погода на 21 квітня: у Дніпрі очікується дрібний дощ

Сьогодні 06:15
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Не забудьте взяти з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 21 квітня: у Дніпрі очікується дрібний дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Увечері очікується невеликий дощ. Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 21 квітня:

  • На річці ламається крига – буде добрий урожай хліба;
  • Червоні відтінки близько місяця – до грози;
  • Йде дощ – буде добрий урожай зернових.

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Новости Днепра про Погода на 21 квітня: у Дніпрі очікується дрібний дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 21 квітня: у Дніпрі очікується дрібний дощРусский

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