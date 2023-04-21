Погода на 21 квітня: у Дніпрі очікується дрібний дощ

Не забудьте взяти з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Увечері очікується невеликий дощ. Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 21 квітня:

На річці ламається крига – буде добрий урожай хліба;

Червоні відтінки близько місяця – до грози;

Йде дощ – буде добрий урожай зернових.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: