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Погода на 21 червня: у Дніпрі очікується дощ із грозою

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 21 червня: у Дніпрі очікується дощ із грозою

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце у цей день буде рідко показуватись через хмари. До опівдня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора має закінчитися. Вранці температура повітря +19°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 21 червня:

  • Якщо птахи голосно співають – буде гарна погода
  • Гримить грім вранці – чекайте на сильний дощ
  • Гроза на Федора – буде погане збирання сіна.

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Новости Днепра про Погода на 21 червня: у Дніпрі очікується дощ із грозоюУкраїнська Новости Днепра про Погода на 21 червня: у Дніпрі очікується дощ із грозоюРусский

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