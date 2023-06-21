Погода на 21 червня: у Дніпрі очікується дощ із грозою

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце у цей день буде рідко показуватись через хмари. До опівдня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора має закінчитися. Вранці температура повітря +19°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 21 червня:

Якщо птахи голосно співають – буде гарна погода

Гримить грім вранці – чекайте на сильний дощ

Гроза на Федора – буде погане збирання сіна.

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